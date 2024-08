A trükk, ami két olimpiai érmet ért Magyarországnak

Rasovszky Kristófot nem nyomta agyon az esélyesség terhe – ezen külön is dolgozott – és megnyerte a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyét a Szajnában, Betlehem Dávid pedig a jó hajrájának köszönhetően odaért a harmadik helyre, azaz két éremmel gazdagították a magyarok párizsi szereplését.

„Ez maga volt a csúcs, mert bejött a két érem. A fiúk abszolút jól csinálták meg a taktikát, amit fölépítettünk. Követték a folyó sodorvonalát, a kanyarban élesen vágtak vissza. A fal mellett úsztak aztán, ahol kisebb volt az áramlat, aztán a végén addig úsztak a hajók árnyékában, ameddig csak lehetett, és utána úsztak be az »etetőponthoz«, minden körben tökéletesen tartották be a taktikai utasítást, ami nyilván nem volt egyszerű, mert az ellenfelek is próbáltak ez ellen tenni, volt pár test a test elleni harc, de sorra véreztek el a végén” – mondta a magyar újságíróknak Szokolai László, Rasovszky és Betlehem edzője.

A párizsi szervezők főszerepet szántak a Szajnának, a megnyitó mellett a triatlonosok, majd a nyíltvízi úszók versenyét is a folyóban rendezték, ám sok edzést kellett lefújni, mert nem volt megfelelő a vízminőség, a triatlonosoknál csúsztatni is kellett a programot. Bár a magyarok csak a versenynapon mentek be a Szajnába, Rasovszky végig azt kommunikálta, hogy ő az eredeti tervek szerint, a folyóban szeretne úszni, és ahogy Szokolai szavaiból kiderül, nem véletlenül remélték, hogy az eredeti terveknek megfelelően lehet majd lebonyolítani a versenyt.

A barátaimnak van egy csónakháza, ott föltették a 800 méteres pályát a százhalombattai Duna-parton, és ott leúsztuk ugyanezt, ilyen áramlással. Tökéletesen tudtuk, mi vár ránk a Szajnán

– mondta Szokolai.

Rasovszkyék egyébként már Tokióban is mindenki előtt jártak ilyen téren, a japán öbölben rendezett versenyen ugyanis számítani lehetett rá előzetesen is, hogy meleg lesz a víz, így a magyar klasszis a hévízi tóban készült, és lett végül ezüstérmes.

Szokolai a párizsi győzelem kapcsán még elmondta azt is, egy dolog, hogy kiváló kondícióban kell lenni egy ilyen versenyen, de fontos, taktikailag hogyan építik fel a versenyt. „Hogy tudjuk pontosan, mire számíthatunk, tudjuk, mikor lehet meglógni, mik a sarokpontok, hol lehet előnyt szerezni” – magyarázta.

Fábián Bettina egy nappal korábban fantasztikus ötödik helyet szerzett a női mezőnyben, leszűrhette már a tapasztalatokat, adta magát a kérdés, hogy ezt mennyire sikerült kamatoztatni a férfiak mezőnyében. Szokolai László szerint csak megerősített mindent, amit előzetesen gondoltak, azaz maximálisan felkészülve várták a versenyt.