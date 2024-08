Józsa Levente: Kondiban teljesen elfogytam, a végén már nem tudtam rúgni

Első meccsén a nyolcaddöntőben kikapott a taekwondós Józsa Levente a 68 kilósok között a párizsi olimpia csütörtöki napján.

A 21 éves magyar versenyző tavaly Manchesterben Európa-bajnoki bronzérmes volt, megnyerte a Grand Prix-döntőt, idén pedig a szófiai olimpiai kvalifikációs tornán sem talált legyőzőre.

Józsa első ellenfele a kínai Liang Jü-suaj volt, aki karrierje legnagyobb sikereit egy súlycsoporttal lejjebb, az olimpiai programban nem szereplő 63 kilogrammosok között érte el, 2022-ben világbajnok és Grand Prix-győztes is volt.

Az olimpia talán legimpozánsabb helyszínén, a vívók korábbi otthonában, a Nagy Palotában (Grand Palais) kialakított küzdőtéren egy testre rúgással a magyar kapta az első pontokat (2-0), riválisa ugyanezzel a technikával egyenlített (2-2). A magyar kispadról érkezett egy videózási kérelem, Józsa lába pedig épphogy, de elérte a kínai fejét (5-2). A rivális egy forgó rúgással próbálkozott, de a magyar egy szép testre ütéssel kontrázott (6-2),

így végül mindkét fél intése után Józsa 7-4-re nyerte az első menetet.

A második felvonásban a kínai egy testre rúgással indított (0-2), de intése miatt Józsa szépített (1-2), majd újabb challenge érkezett a magyar oldalról, ezúttal viszont sikertelen volt a kísérlet. Ennek ellenére Józsa egy testre rúgással fordított (3-2), egy intést követően pedig döntetlen lett az állás. Tíz másodperccel a befejezés előtt a magyart kétszer is megintették, majd egyetlen tizeddel a befejezés előtt Józsa két intést is kiharcolt a kínaira, amivel ugyan döntetlenre hozta a menetet (5-5),

de a több pontot nem érő akciót a riválisa érte el, így a harmadik felvonás döntött.

A továbbjutást eldöntő két perc első fele pont nélkül pörgött le, majd a kínai két testre rúgással és egy ütéssel előnybe került (0-5). Később az ázsiai szakvezetés fejrúgást látott, ezért videózást kért, ami igazolta a megérzésüket (0-8). Egy újabb fejrúgás (0-11) és egy testre rúgás aztán véget vetett a küzdelemnek (0-13).

„Egyáltalán nem erre számítottam, jobbnak is gondoltam magam kínainál, az első menet simán meg is volt. Sajnos egy hete volt egy betegségem, belázasodtam, és ugyan egy nap alatt jobban is lettem, kondiban teljesen elfogytam.

A végén nem azért lett ennyi az eredmény, mert jobb lenne a srác, hanem egyszerűen már nem tudtam rúgni

– válaszolta az MTI-nek Józsa, aki szerint a második felvonásban volt egy nagy lehetősége fejrúgásra, ha az sikerül, talán két menetben le tudta volna zárni az összecsapást.

A magyar taekwondós akkor kerülhet a vigaszágra, ha legyőzője eljut a fináléig, erre azonban a papírforma alapján minimális az esély, riválisa ugyanis a 15.06 órára kiírt negyeddöntőben a címvédő üzbég Ulugbek Rasitovval találkozik.