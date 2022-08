Sikertelenül próbálta meg újraéleszteni élettársát az olimpiai bajnok

Két nappal azt követően, hogy megnyerte a skót hegyikerékpáros bajnokságot, kedd reggel életét veszítette Rab Wardell, akinek az otthonában állt le a szíve.

A 37 éves sportolót élettársa, a britek kétszeres olimpiai, négyszeres világ- és 17-szeres Európa-bajnok kerékpárversenyzője, Katie Archibald próbálta megmenteni, de hiába próbálta újraéleszteni, sem ő, sem a kiérkező mentők nem tudtak segíteni rajta.

I think you’ve heard that Rab died yesterday morning.

I still don’t understand what’s happened; if this is real; why he’d be taken now – so healthy and happy.

He went into cardiac arrest while we were lying in bed. I tried and tried, and the paramedics… /1

— Katie Archibald (@_katiearchibald) August 24, 2022