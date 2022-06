Amikor nem számít más, csak a sportszerűség: orosz teniszező rohant segíteni az ukrán ellenfelén

A berlini tenisztorna egyik legszebb pillanatát hozta az orosz Daria Kaszatkina és az ukrán Anhelinya Kalinyina hétfői összecsapása.

A második szett elején ugyanis Kalinyina elesett és miután a lábához kapott világossá vált, hogy baj lehet. Kaszatkina egy pillanatig sem gondolkozott, azonnal a táskájához szaladt és egy zsák jéggel ellenfeléhez szaladt, hogy segítsen neki. A közönség vastapsa mellett.

🇷🇺 🇺🇦

⚡️I don’t know about them, but in Russia sport is definitely out of politics!

Russia’s first racket #Daria_Kasatkina helped Ukraine’s Angelina Kalinina when she was injured

Kalinina stumbled and twisted her leg. Kasatkina ran up to her opponent with an ice pack!

🎾 pic.twitter.com/H33WTPq3nS

