Kémbotrány: Izrael Donald Trump főtárgyalóját és az amerikai-iráni tárgyalásokat is lehallgathatta

Az izraeli titkosszolgálatok megpróbálhatták lehallgatni az Egyesült Államok Iránnal folytatott tárgyalásait, ami miatt az amerikai védelmi hírszerzés példátlanul magas szintre emelte az Izrael felől érkező kémfenyegetés besorolását. A The New York Times értesülései szerint a Pentagon alá tartozó Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) az eddigi „magas” szintről „kritikusra” emelte az izraeli elhárítási kockázat értékelését, ami a lehető legmagasabb kategória.

Az amerikai hírszerző szervek attól tartanak, hogy Izrael egyre agresszívebben próbál információkat szerezni az amerikai kormány Iránnal kapcsolatos terveiről és diplomáciai tárgyalásairól. A jelentések szerint különösen azok az amerikai tisztviselők kerülhettek célkeresztbe, akik részt vettek a Teheránnal folytatott egyeztetésekben. A jelentések szerint az izraeli hírszerzés Steve Witkoffot, Donald Trump vezető tárgyalóját, Elbridge A. Colbyt, a Pentagon legmagasabb rangú szakpolitikai tisztviselőjét, és annak helyettesét is megfigyelhette.

Az egyik magas rangú amerikai tisztviselő úgy fogalmazott, hogy az izraeli hírszerzés aktivitása a második Trump-kormányzat alatt „elszabadult”.

A Pentagon aggodalmait az is fokozta, hogy amerikai tisztviselők szerint izraeli megfigyelési eszközök nyomaira bukkantak amerikai védelmi alkalmazottak telefonjain Izraelben. A lap által idézett források szerint emiatt több amerikai vezető fokozott óvintézkedéseket vezetett be: egyszer használatos telefonokat használnak, és izraeli látogatásaik során kerülik az érzékeny beszélgetéseket a szállodai szobákban.

Az ügy hátterében az amerikai–izraeli kapcsolatok elmúlt hónapokban tapasztalható feszültsége állhat. Washington és Jeruzsálem között nézetkülönbségek alakultak ki az Iránnal kapcsolatos stratégia, valamint a közel-keleti konfliktusok kezelése miatt. Az amerikai adminisztráció egy része továbbra is a diplomáciai megoldásokat részesítené előnyben, miközben Izrael hagyományosan bizalmatlan az Iránnal folytatott tárgyalásokkal szemben.

Izrael határozottan tagadja a vádakat. Az izraeli nagykövetség szóvivője szerint az ország nem kémkedik amerikai tisztviselők után, hírszerzési tevékenysége kizárólag ellenséges államokra és szervezetekre irányul. A Fehér Ház szintén igyekezett csillapítani a botrányt, ugyanakkor az amerikai hírszerző közösségen belül egyre többen tartanak attól, hogy a két szövetséges közötti bizalmi válság tovább mélyülhet.

Jöhet-e béke?

Az elmúlt napokban néhányszor úgy tűnt, hogy órák választhatnak el minket az amerikai-iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos nagy bejelentéstől, ám az amerikai-iráni háború még mindig zajlik. Szombaton újra fegyverekkel támadta egymást az USA és Irán. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Irán pedig rakétákat lőtt ki amerikai támaszpontokra. A háború kisebb-nagyobb fegyvernyugvásokkal február vége óta tart.