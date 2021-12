Kicsit megszakad a szív: Van Barneveld parádés meccsen esett ki a vébéről

A második fordulóban kiesett az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveld a 2022-es dartsvébéről, miután 3-1-re kikapott a 2018-ban győztes Rob Crosstól egy emlékezetes mérkőzésen.

A holland közönségkedvenc az első szettet úgy nyerte meg, hogy dobott három 180-at, illetve volt egy 170-es kiszállója.

! THIS IS UNBELIEVABLE! RvB fires in a HUGE 170 checkout to double his lead!#WHDarts pic.twitter.com/UKTpYBVBsX — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2021

Ám amíg ezt követően Cross teljesítménye kezdett javulni, Van Barneveldé esett vissza, ez pedig épp elég volt az angolnak, hogy egymást követő három játszmát behúzva továbblépjen. Az elbukott első játszma után mindössze három leget bukott csak el. Miután bedobta a győztes kiszállót, Raymond van Barneveld láthatóan megrendült, de aztán gratulált ellenfelének.

24 hónap covid, rég találkoztam ilyen közönséggel, az első szettben nem is tudtam kezelni

– mondta Rob Cross a meccs után, miért kezdett kissé visszafogottan.

A játéknap fordítását Alan Soutar mutatta be, aki kétszettes hátrányban volt, ráadásul Mensur Suljovic a harmadik felvonásban is két leg előnyben volt, ám a skót nyolc meccsnyilat is túlélve fordított és továbbjutott a harmadik körbe.