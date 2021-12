Idén elmarad a tündérmese, Fallon Sherrock az első körben kiesett

Az elmúlt években férfiak között is csúcsteljesítményt nyújtó Fallon Sherrock már az első fordulóban búcsúzott a dartsvilágbajnokságtól.

Vasárnap este a darts királynőjeként becézett játékos a korábbi BDO-világbajnok Steve Beatonnel játszott, aki az első szettet döntő legben egy 126-os kiszállóval nyerte meg. Sherrock ezután egyenlíteni tudott, de a harmadik szett ismét ellenfeléé lett, ezért a negyedik játszmában ismét a vb-szereplésért kellett küzdenie. A döntés így az ötödik szettre maradt, amit Beaton 3-1-re nyert.

𝗕𝗘𝗔𝗧𝗢𝗡 𝗕𝗘𝗔𝗧𝗦 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡!

In his 31st World Championship, Steve Beaton defeats The Queen of the Palace in a deciding set to secure his spot in the second round!

A superb game of darts that had it all!#WHDarts pic.twitter.com/KrzaJt5qgs

