Az ötödik kiemelt már a 2. körben kizúgott a dartsvébéről

Kiesett a dasrts-világbajnokság ötödik kiemeltje, Dimitri Van den Bergh a második fordulóban.

A belga dartsos a német Florian Hempellel csapott össze, aki óriási formában játszott, ráadásul kiszállóiba alig-alig hibázott bele. Pedig Van den Bergh nem játszott rosszul, a 101.78-as átlag imponáló, de a német riválisa jobban koncentrált a döntő helyzetekben, ráadásul a 98.37-es átlag sem gyenge, így Hempel jutott tovább 3-1-es győzlmével.

𝗗𝗜𝗠𝗜𝗧𝗥𝗜 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗡 𝗕𝗘𝗥𝗚𝗛 𝗜𝗦 𝗢𝗨𝗧!

A huge shock here at Alexandra Palace as Germany's Florian Hempel produces the performance of his career to secure a 3-1 victory against Van den Bergh

He's into the Third Round, and the fifth seed is out! #WHDarts pic.twitter.com/s6JLltPlUV

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2021