Van Barneveld mesébe illő módon tért vissza a dartsvébén

Bár a program utolsó előtti mérkőzése volt, a többség hétfőn Raymond van Barneveld visszatérését várta Lourence Ilagan ellen. A holland dartsos nem is okozott csalódást, magabiztosan nyert 3-0-ra és csütörtökön majd Rob Crosszal találkozik a második fordulóban.

!

The Barney Army are out in full force at Ally Pally as five-time World Champion Raymond van Barneveld returns to the World Championship stage!

Can he beat the tricky Lourence Ilagan? pic.twitter.com/v8zplX9OEA

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 20, 2021