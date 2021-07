Kézilabda: Nagy László ellen etikai vétség miatt indítottak fegyelmi eljárást

A MOL-Pick-Szeged fegyelmi eljárást kezdeményezett a Magyar Kézilabda Szövetségnél Nagy László, a Telekom Veszprém sportigazgatója ellen.

A Telekom Veszprém idén lemaradt a májusi Bajnokok Ligája Final Fourról, ráadásul júniusban a bajnokság rájátszásának döntőjében alulmaradt az egyetlen magyar vetélytárssal, a MOL Pick Szegeddel szemben (37-36, illetve 31-28). A klubvezetés már a kudarcként megítélt BL-szereplést követően irányváltásra szánta el magát, majd

a bajnokság végén szerződést bontottak a spanyol David Davis edzővel,

edzővel, illetve úgy határoztak, a jövőben fiatalabb és elsősorban magyar válogatott játékosokkal próbálnak itthon és Európában is eredményesek lenni.

Eddig minden rendben is volna, hiszen a szurkolók szemében még tán szimpatikusabb is, ha a magyar válogatottat is erősítő srácoknak több nemzetközi játékperc jut. Azonban július 7-én robbant a bomba, mivel a szegedi klub hivatalos honlapján közleményt adott ki, amely szerint:

Határozottan állítjuk (szükség esetén ezt bizonyítani is tudjuk), hogy Nagy László (a Telekom Veszprém sportigazgatója – a szerk.) a magyar bajnoki döntő második mérkőzése előtt egy nappal WhatsApp-üzenetben kereste meg csapatunk magyar válogatott játékosát, Bodó Richárdot. Ricsi professzionális sportolóhoz méltó módon elutasította a kapcsolatfelvételt.

A terjedelmes közlemény részletezi a szegediek álláspontja szerinti előzményeket is, illetve azt, hogy

Nagy László – aki nem mellesleg a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke is –, az élő szerződéssel rendelkező Bodó kivásárlását vetette fel üzenetében,

illetve egyáltalán nem igaz Nagy azon állítása, miszerint a szegedi elnököt, dr. Szűcs Ernő Pétert többször kereste telefonon az ügyben, de az nem hívta vissza.

többször kereste telefonon az ügyben, de az nem hívta vissza. Azon túl, hogy a szegedi mondatok lényegében hazugsággal vádolták meg Nagy Lászlót, összességében „hiteltelennek”, és „inkorrektnek” nevezték a korábbi 209-szeres válogatott kézilabdázó „csábításos” eljárását és szavait.

„A Pick Kézilabda Zrt. ezzel a közleménnyel ezt az „ügyet” lezártnak tekinti, és csak abban az esetben kívánunk megnyilvánulni a jövőben, ha olyan nem várt események következnének be, amelyek számunkra sértőek vagy nemkívánatosak” – zárult a közlemény.

Nos, információnk szerint valamilyen nem várt esemény mégis bekövetkezhetett, mert úgy tudjuk, hogy a MOL-Pick Szeged részéről Kiss Bence cégvezető hétfőn hivatalos levélben fordult Dr. Lóránth Józsefhez, és

a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai Kódexének (6)/(d) pontjának megsértése kapcsán

fegyelmi eljárást kezdeményezett az MKSZ Etikai és Fegyelmi bizottsága (FB) elnökénél Nagy László, a Telekom Veszprém sportigazgatója ellen. A szegediek beadványukban arra hivatkoznak, hogy a Telekom Veszprém sportigazgatója által letagadott cselekedet – a szerződéssel rendelkező Bodó megkérdőjelezhető módon és időpontban történő csábítása – súlyosan etikátlan.

Honlapunk telefonon kereste meg Dr. Szűcs Ernő Pétert, aki megerősítette a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke elleni fegyelmi eljárás kezdeményezésének tényét. A szegedi klubelnök arra a kérdésünkre, hogy mi változott az elmúlt napokban, amely miatt újra nyitották a közleményük végén már lezártnak tekintett ügyet, úgy felelt:

Mivel Nagy László semmilyen módon nem cáfolta állításainkat, és a Magyar Kézilabda Szövetség sem reagált az ügyben, mindez olyan felzúdulást váltott ki a saját szurkolótáborunk részéről, és a kézilabda-társadalom egészében, hogy úgy döntöttünk, nem a médián keresztül szeretnénk ezt az ügyet tisztázni, hanem hivatalos mederbe kívánjuk terelni, lefolytatni az eljárást.

Megkeresésünkre az MKSZ szintén megerősítette a fegyelmi eljárás kezdeményezését.