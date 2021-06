33 éve nem futották le ilyen gyorsan a női 100 métert

A jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce lett minden idők második leggyorsabb sprintere, miután 10.63 másodperccel nyerte a női 100 méteres síkfutást a kingstoni atlétikai versenyen.

A kétszeres olimpiai bajnoknál – akit 1,3 m/s-os hátszél segített – csak a világcsúcstartó Florence Griffith Joyner tudott gyorsabban futni, 1988-ban a 10.49-es világcsúcsa mellett 10.61-et és 10.62-t is teljesített.

Behold this 10.63 (1.6) PR BOMB from World champion Shelly-Ann Fraser-Pryce.

She’s now second fastest of all time behind only Flo-Jo. Let the games begin! pic.twitter.com/U4UcyKngrS

— Ato Boldon (@AtoBoldon) June 5, 2021