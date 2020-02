Trump kínos bakiján élcelődött a Super Bowl-győztes klasszis

50 év után lett ismét Super Bowl-győztes a Kansas City Chiefs csapata, amely alaposan megünnepelte a nagy diadalt.

A csapat utcai parádén vett részt, ahol fogyott a sör rendesen, az irányító, Patrick Mahomes elkapókat idéző módon halászott le egy sörösdobozt, majd pillanatok alatt magába döntötte a nedűt.

I did not expect this from Mahomes pic.twitter.com/L4ZUrC9lwe

Mahomes csapattársát, Travis Kelce-t is kiszolgálta, amikor a buszról locsolta a sört neki.

A San Francisco elleni nagydöntőben fontos touchdownt szerző Kelce aztán a mikrofont magához ragadva emlékezetes beszédet adott elő, amelyben fényezte kicsit a társait, kiemelte, hogy Andy Reid főedző 21 év után tudta megnyerni a Super Bowlt, és megemlékezett arról, hogy a rájátszás első körében 24 pontos, a döntőben pedig 10 pontos hátrányból tudtak nyerni.

This speech by Travis Kelce is everything you thought it would be and more: pic.twitter.com/xYwmnygXuF

— SportsCenter (@SportsCenter) February 5, 2020