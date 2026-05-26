Czippán Anett: Nem szeretném, hogy a gyerekek lássák, hogy anya szerelmes

Czippán Anett áprilisban beszélt arról egy interjúban, hogy párjával, Mikivel négy éve élnek boldog párkapcsolatban, össze azonban nem költöztek az előző kapcsolataikból született gyermekeik miatt. Úgy fogalmazott, nem akarják rájuk erőltetni kettejük boldogságát.

A műsorvezető nemrég a Szóló című podcast vendége volt, ahol egyebek mellett a párkapcsolatáról, illetve arról is mesélt, hogy szeret egyedül lenni.

Nem akarok feltétlenül egyedül élni, de nincs vele semmi bajom, hogy most éppen egyedül élek. Lehet, hogy ennek az az oka, hogy egyke vagyok, egykeként nőttem föl, és hozzászoktam ehhez az érzéshez. Nem ijedek meg tőle, de valahogy eddig úgy gondolkodtam róla, hogy lehet, hogy nem egészséges dolog, hogy egyedül vagyok a gyerekekkel. De nemrégiben fogalmaztam meg azt, hogy tulajdonképp én ezt a helyzetet élvezem, hiszen rájuk tudok koncentrálni 0–24-ben, amikor velem vannak

– idézte a Blikk Czippánt, aki nagyon szerelmes típusnak tartja magát, ezért is tartja jónak azt a helyzetet, amit kialakított maga körül.

„Ha a gyerekekkel vagyok, akkor a gyerekekkel meg tudom élni az anyaságot, az egy doboz. Ha a párommal vagyok, akkor pedig nőként tudom megélni a szerelmet, az megint egy doboz. A kettő, úgy tűnik, nekem nem nagyon működik együtt, mert amikor megpróbáltam, akkor azt tapasztaltam, hogy nem érzem magam komfortosan… Nekem ez nem jó. Nem szeretném, hogy lássák a gyerekek, hogy anya szerelmes, és nem szeretném a szerelmemet arra kérni, hogy várj, amíg a gyerekeimmel vagyok. Így jó, hogy együtt tudok lenni a gyerekekkel, mondjuk heti öt-hat napig, a párommal meg heti egy-két napig, amikor teljesen más vagyok. Persze egy kicsit skizónak tűnik ez az állapot, de más-más dolgokat tudok megélni, és nem mosom össze a kettőt.”

A beszélgetés alkalmával a műsorvezető arra is kitért, hogy egyébként sem szereti magát kiszolgáltatni a párjának, és el sem tudná képzelni például azt, hogy egy férfi eltartsa őt.

Sosem engedtem meg magamnak azt, hogy mástól függjek. Sosem engedtem meg azt, hogy eltartsanak. Egyszerűen nem tudom elképzelni ezt a helyzetet. Engem arra neveltek, hogy dolgozni kell, hogy a társadalom hasznos szeletének kell lenni. Ha az élet úgy hozná, hogy beüt a krach, akkor is mindent megtennék, hogy egyedül eltartsam a gyerekeimet. Biztos, hogy elvállalnék akár olyan munkát is, ami most nem feltétlenül illik a portfóliómba… Nekem ez nagyon fontos, hogy ne legyek ráutalva senkire

– szögezte le.