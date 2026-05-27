Állandó fejfájás gyötörte halála előtt Kálvin Jánost

Kálvin Jánosra erősen hatottak a humanizmus eszméi, görögül is megtanult, hogy eredetiben olvassa a Bibliát, és bár apja papnak szánta, ő jogi doktorátust szerzett 24 évesen, 1533-ban. Szülőhazájában, Franciaországban 1534-ben kenyértörésig jutott a vita katolikusok konzervatív és reformista irányzata között, ekkor a protestáns Bázelbe költözött: elfordult a katolicizmustól, és főműve, az Institutio Christianae religionis (A keresztény vallás rendszere) első változatán kezdett dolgozni – írja a Múlt-kor.hu.

Kiváló szónokként és teológusként Genfben tevékenykedett, ám szigorú katekizmusa és hittételei miatt a genfi polgárok felléptek ellene, végül 1538-ban a városi tanács száműzte. Ezután egy ideig Strasbourgban élt, 1540-ben megnősült, holland származású felesége négy gyermeket szült, mindegyikük csecsemőkorban meghalt. A genfiek 1541-ben ismét a segítségét kérték, de ő csak azután tért vissza, hogy elfogadták az egyházi szervezet átalakítását szorgalmazó reformjait. Kálvin teológiai reformjának legfontosabb gondolata Jézus Krisztus személyének középpontba állítása volt, akinek megismerése tanítása szerint egyedül a Szentírás (Sola Scriptura), a szuverén Isten kijelentése által lehetséges.

Célja az volt, hogy humanista módszerekkel feltárja a kereszténység eredeti, bibliai értelmét.

A politikában konzervatív volt, a hatalom iránti engedelmességet hirdette, a monarchiánál a köztársaságot mégis többre tartotta. Az államtól nemcsak rendet várt, hanem a társadalom jólétével való törődést is, vezetése alatt Genf más egyházak modellje lett: rendszerét és a református egyházat kálvinizmus néven is szokás emlegetni. Óriási hatást gyakorolt Európára, Anglia, Skócia, Hollandia, Észak-Amerika, Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarország református egyházai Kálvin elvei szerint jöttek létre. Nem adatott számára hosszú élet. Tuberkulózisban szenvedett és több más kór is kínozta, puritán életmódja, a túlzott böjtölés miatt állandó fejfájás is gyötörte: 1564. május 27-én hunyt el 55 éves korában. Végrendelete értelmében Genfben, jeltelen sírban temették el, feltételezett nyughelyén emléktábla áll.

