Megjelent az első egészségügyi kormányhatározat: szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat

Újabb vállalását teljesíti a Tisza-kormány: a kedd esti Magyar Közlönyben jelent meg a kormányhatározat a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedésekről. A határozat alapján a kormány „a lakosság transzparens, naprakész tájékoztatása, valamint a további szükséges intézkedések meghozatala érdekében” országos módszertan kidolgozását vállalja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre vonatkozó adatok aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményenkénti nyilvános közzététele céljából.

Ezen felül az egészségügyi minisztérium nyilvánosan közzéteszi a kórházakra vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatokat, valamint elrendeli „a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását.”

A Hegedűs Zsolt vezette egészségügyi tárca az adatok feldolgozására vonatkozó módszertant június 30-ig dolgozza ki, az első, validált és szakmailag értelmezett intézményi adatkört pedig szeptember 1-ig hozza nyilvánosságra.

Érdekesség, hogy a Közlönyben megjelent határozat nem tesz különbséget a magánszolgáltatók és a közellátást nyújtó kórházak között, így a szöveg alapján a magánkórházaknak is nyilvánosságra kell hozniuk az adatokat.

Hegedűs Zsolt a kampányban is többször beszélt arról, hogy a Tisza-kormányban az önálló egészségügyi minisztérium egyik első feladata lesz a kórházi fertőzések elleni harc meghirdetése. Ennek eszköze nemcsak az adatok nyilvánosságra hozása, hanem az úgynevezett Semmelweis rend megalakítása is.

„Semmelweis rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek, figyelik, segítik és támogatják a kórházi higiénét, a kézhigiéné betartását, a kórtermek, mosdók, fürdők tisztaságát, valamint azt, hogy mindig legyen elérhető szappan, kéztörlő, WC-papír és kézfertőtlenítő” – írta a miniszter.