A Tisza képviselői is megszavazták, hogy Kocsis Máté megtarthatja mentelmi jogát

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 05. 26. 14:46
Szajki Bálint / 24.hu

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy a fideszes Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartását javasolja.

Sasi-Nagy Edit (Tisza) a bizottság elnöke az MTI kérdésére elmondta: egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés a testülethez a Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztésére. Ismertette: a testület elé a mentelmi jog fenntartására vonatkozó javaslatot terjesztett és a bizottság egyhangúlag úgy döntött, azt javasolják a parlamentnek, hogy tartsa fenn a keddi szavazáson a képviselő mentelmi jogát.

További kérdésre közölte: a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést. A tiszás politikus kitért arra is: azt gondolják, az elmúlt években volt egy olyan helytelen gyakorlat, amivel nem értenek egyet, hogy a mentelmi jog felfüggesztését magánvádas ügyekben is kvázi politikai nyomásgyakorlás.

Kocsis Máté április 20-án beszélt arról a Fidesz-frakció podcast adásában, hogy úgy tudja: Magyar Péter édesanyja – Erőss Monika – jelentette fel valamiért, ezért várhatóan a parlament második ülésén dönthetnek a mentelmi joga kiadása ügyében.

(MTI)

