Őstehetségre csapott le Marokkó, honosítása után bekerült a vb-keretbe

Rennes' French midfielder #45 Mahdi Camara (R) fights for the ball with Lille's French midfielder #32 Ayyoub Bouaddi during the French L1 football match between Stade Rennais and Losc Lille at the Roazhon Park stadium in Rennes, western France on March 15, 2026.
2026. 05. 26. 22:56
Tíz nappal azután, hogy Ayyoub Bouaddi, a francia U21-es válogatott korábbi csapatkapitánya nemzetet váltott, máris bekerült a marokkói labdarúgó-válogatott világbajnoki keretébe.

A 18 éves középpályás kihasználta marokkói gyökereit és elfogadta az észak-afrikaiak ajánlatát. Honosítása nagy fogás, hiszen a mindössze 18 éves labdarúgó már 16 évesen bemutatkozott a Lille csapatában, amelynek színeiben eddig 96 tétmérkőzésen lépett pályára, és felkeltette a Real Madrid, az Arsenal és a Manchester United figyelmét is.

Mohamed Ouahbi szövetségi kapitány az első adandó alkalommal be is hívta a válogatottba, a 18 éves középpályás a világbajnokságra való felkészülés hajrájában június 2-án, Madagaszkár vagy június 7-én, Norvégia ellen debütálhat.

Marokkó a C csoportban Brazíliával, Skóciával és Haitivel játszik majd a vébén.

A marokkóiak vb-kerete

kapusok: Yassine Bounou (al-Hilal), Munir el-Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat).
védők: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (al-Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria el-Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (PSG), Redouane Halhal (Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah Eddine (PSV).
középpályások: Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil el-Aynaoui (AS Roma), Bilal el-Khannouss (Stuttgart), Samir el-Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV).
csatárok: Ayoube Amaimouni (Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub el-Kaabi (Olympiakosz), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland), Gessime Yassine (Strasbourg).

