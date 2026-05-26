Őstehetségre csapott le Marokkó, honosítása után bekerült a vb-keretbe

A 18 éves középpályás kihasználta marokkói gyökereit és elfogadta az észak-afrikaiak ajánlatát. Honosítása nagy fogás, hiszen a mindössze 18 éves labdarúgó már 16 évesen bemutatkozott a Lille csapatában, amelynek színeiben eddig 96 tétmérkőzésen lépett pályára, és felkeltette a Real Madrid, az Arsenal és a Manchester United figyelmét is.

لنرحب بـ أيــــوب بـــوعـــدي ضمن عائلة أســـود الأطــلــس Welcome home #DimaMaghrib pic.twitter.com/IP6p8ccqTh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 15, 2026

Mohamed Ouahbi szövetségi kapitány az első adandó alkalommal be is hívta a válogatottba, a 18 éves középpályás a világbajnokságra való felkészülés hajrájában június 2-án, Madagaszkár vagy június 7-én, Norvégia ellen debütálhat.

: Morocco have announced their 2026 World Cup squad. Goalkeepers:

▪️ Yassine Bounou

▪️ Munir El Kajoui

▪️ Ahmed Reda Tagnaouti Defenders:

▪️ Noussair Mazraoui

▪️ Anass Salah-Eddine

▪️ Youssef Belammari

▪️ Nayef Aguerd

▪️ Chadi Riad

▪️ Issa Diop

▪️ Redouane… https://t.co/CxGhaBHEgy pic.twitter.com/2H6kPTXzNc — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 26, 2026

Marokkó a C csoportban Brazíliával, Skóciával és Haitivel játszik majd a vébén.