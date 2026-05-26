Őstehetségre csapott le Marokkó, honosítása után bekerült a vb-keretbe

A 18 éves középpályás kihasználta marokkói gyökereit és elfogadta az észak-afrikaiak ajánlatát. Honosítása nagy fogás, hiszen a mindössze 18 éves labdarúgó már 16 évesen bemutatkozott a Lille csapatában, amelynek színeiben eddig 96 tétmérkőzésen lépett pályára, és felkeltette a Real Madrid, az Arsenal és a Manchester United figyelmét is.
لنرحب بـ أيــــوب بـــوعـــدي ضمن عائلة أســـود الأطــلــس
Mohamed Ouahbi szövetségi kapitány az első adandó alkalommal be is hívta a válogatottba, a 18 éves középpályás a világbajnokságra való felkészülés hajrájában június 2-án, Madagaszkár vagy június 7-én, Norvégia ellen debütálhat.
Marokkó a C csoportban Brazíliával, Skóciával és Haitivel játszik majd a vébén.
A marokkóiak vb-kerete
kapusok: Yassine Bounou (al-Hilal), Munir el-Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat).
védők: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (al-Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria el-Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (PSG), Redouane Halhal (Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah Eddine (PSV).
középpályások: Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil el-Aynaoui (AS Roma), Bilal el-Khannouss (Stuttgart), Samir el-Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV).
csatárok: Ayoube Amaimouni (Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub el-Kaabi (Olympiakosz), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland), Gessime Yassine (Strasbourg).