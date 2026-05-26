Meghibásodott a klíma a veszprémi kórházban műtőiben

A Csolnoky Ferenc Kórház műtőinek és citolaborjának központi hűtését biztosító abszorpciós hűtőgép tervezetten május 11-én indult el, azonban a működése instabilitást mutatott, majd a berendezés leáll – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy már dolgoznak a hiba elhárításán.

Úgy folytatta:

A szükséges műszaki egyeztetések és a sikertelen elsődleges elhárítás után az eseményt haváriakezelésbe kellett sorolni, rendkívüli hibajavításként kellett folytatni. A javításhoz szükséges anyagbeszerzések — részben Dél-Koreából —, valamint az előszerelési munkák azonnal elindultak. A szakcég tájékoztatása szerint a teljes javítás, beüzemeléssel együtt, legkorábban június 5-re készülhet el. Mivel a végleges javítás időigénye hosszabb, a KEF munkatársai ezzel párhuzamosan alternatív, átmeneti megoldást is kidolgoztak. Ennek keretében holnap megkezdődik egy bérhűtőgép és a hozzá tartozó mobil aggregátor telepítése, amelynek beüzemelése várhatóan már a hétvégére befejeződhet. A bérgéppel a központi műtők és a citolabor hűtése átmeneti jelleggel biztosítható: négy légkezelő rákötése valósulhat meg.

A miniszter elmondta azt is, hogy a kórház egyéb területein a hűtőkapacitás biztosított.

Hozzátette, ugyanilyen fontos kimondani, hogy ez nem egy elszigetelt veszprémi ügy, hanem „annak a hosszú évek óta halogatott kórházi infrastruktúra-válságnak az egyik tünete, amellyel a TISZA-kormány hivatalba lépése után azonnal elkezdett foglalkozni”.

Az Orbán-kormány a 2024-es klímakrízis után tavaly megfelezte a kórházak hűtésére szánt összeget.