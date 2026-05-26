Egy legenda és egy egykori kispesti is helyet kapott a panamai vb-keretben

A középpályás 2013 nyarától két éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB I-es és két NB III-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az MLS-ben szereplő San Diego FC játékosa, hazája válogatottjában pedig már 157-szer lépett pályára, s ezzel csúcstartó.

A közép-amerikai térség nemzeti csapata 2018 után második világbajnokságára készülhet, nyolc éve Oroszországban három vereséggel búcsúzott a csoportkört követően.

Szimbolikus jelentésű meghívás

Azon a tornán nem lehetett ott a legendás középpályás, Alberto „Negrito” Quintero, miután egy Norvégia elleni felkészülési mérkőzésen lábtörést szenvedett. Most, 38 évesen azonban megkaphatja a lehetőséget – mindezt úgy, hogy 2023 óta mindössze kétszer szerepelt a válogatottban.

A 140-szeres válogatott tapasztalt középpályás a helyi bajnokságban a Plaza Amador csapatában játszik,

és a helyi sajtó szerint a behívásának különleges, szimbolikus súlya van, emellett a formája és a nemzetközi tapasztalata végül meggyőzte a spanyol-dán edzőt.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11-én kezdődő tornán az L csoportban szereplő panamaiak június 18-án Ghána ellen játsszák első mérkőzésüket, hat nappal később Horvátország, június 27-én pedig Anglia lesz az ellenfele.