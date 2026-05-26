Egy legenda és egy egykori kispesti is helyet kapott a panamai vb-keretben

A középpályás 2013 nyarától két éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB I-es és két NB III-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az MLS-ben szereplő San Diego FC játékosa, hazája válogatottjában pedig már 157-szer lépett pályára, s ezzel csúcstartó.
A közép-amerikai térség nemzeti csapata 2018 után második világbajnokságára készülhet, nyolc éve Oroszországban három vereséggel búcsúzott a csoportkört követően.
Szimbolikus jelentésű meghívás
Azon a tornán nem lehetett ott a legendás középpályás, Alberto „Negrito” Quintero, miután egy Norvégia elleni felkészülési mérkőzésen lábtörést szenvedett. Most, 38 évesen azonban megkaphatja a lehetőséget – mindezt úgy, hogy 2023 óta mindössze kétszer szerepelt a válogatottban.
A 140-szeres válogatott tapasztalt középpályás a helyi bajnokságban a Plaza Amador csapatában játszik,
és a helyi sajtó szerint a behívásának különleges, szimbolikus súlya van, emellett a formája és a nemzetközi tapasztalata végül meggyőzte a spanyol-dán edzőt.
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11-én kezdődő tornán az L csoportban szereplő panamaiak június 18-án Ghána ellen játsszák első mérkőzésüket, hat nappal később Horvátország, június 27-én pedig Anglia lesz az ellenfele.
A panamai válogatott vb-kerete
kapusok: Luis Mejía (Club Nacional), Orlando Mosquera (al-Fajha), César Samudio (CD Marathón)
védők: Andrés Andrade (LASK Linz), César Blackman (Slovan Bratislava), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria), Roderick Miller (Turan-Tovuz), Amir Murillo (Besiktas), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello)
középpályások: Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Aníbal Godoy (San Diego FC), Carlos Harvey (Minnesota United), Azarias Londono (Universidad Católica), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Alberto Quintero (Plaza Amador), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (CD Cobresal)
csatárok: Ismael Diaz (Club León FC), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)