Merevedési zavarok: a herék temperamentumát okolták

Mindegy, hogy milyen évet írunk, a potencia mindig presztízskérdés volt és lesz a férfiak számára, megtartása érdekében középkori elődeink is mindent bevetettek. Volt hova fordulniuk, a 980 körül elhunyt tunéziai orvos, Ahmed Ibn al-Jazzar gazdag hagyatékában szexuális megbetegedésekről és azok gyógyításáról is hagyott hátra útmutatót. Legismertebb, Tanácsok az utazóknak és az otthon ülőknek című művét a 12. században görögre, latinra és héberre is lefordították, szerte Európában elterjedt, és évszázadokig használatban volt – írja a Múlt-kor.hu.

A herék temperamentuma

A legkülönfélébb betegségekre ajánlott terápiáit, az egészség megőrzésének módszereit így aztán nemzedékek hosszú sora alkalmazta szerte a világon, ezek között találjuk a férfiak szexuális problémáira vonatkozó kezeléseket. A korabeli orvosi tudás alapján az impotenciát vagy a férfiasság csökkenését a testnedvek nem megfelelő egyensúlya okozhatja, a kulcs tehát a herékben lévő megfelelő egyensúly.

A közösülés akkor lesz a legmegfelelőbb, ha a herék vérmérséklete meleg és nedves. A meleg növeli a vágyat, a nedvesség pedig az ondóra van jó hatással. Ám ha a herék temperamentuma változékony, az a közösülést megakadályozhatja

– írja al-Jazzar.

Belsőleg és külsőleg

Az orvosság pedig alapvetően étrendbeli, a páciensnek olyan ételeket kell fogyasztania, mint például a csicseriborsó, a bab, a bors, a gyömbér és a fehérrépa. Amennyiben ez kevésnek bizonyul, a doktor további tanácsokkal szolgál: „összeállítottam egy szirupot, amely serkentheti a vágyat, továbbá jó a hideg vesék ellen, valamint a belső puffadás megszüntetésére is alkalmas. Magam is kipróbáltam, s úgy találtam, hogy gyorsan hat” – olvashatjuk. A gyógyszer többek között kínai fahéjat, borsot, lenmagot, hámozott édes mandulát, sárgarépa magját, lucernamagot, ánizst, sáfrányt, szegfűszeget és szerecsendiót tartalmaz. Az elmorzsolt alapanyagokat mézzel kell keverni, és naponta egy mogyorónyi adag bevétele javasolt.

És még ezzel sem értek véget a lehetőségek: „A másik fontos alapanyag, amely növeli a potenciát, az a tehéntej, valamint a belőle készült egyéb tejtermékek. (…) Zúzz össze néhány krizantém fejet, keverd össze jázminolajjal, s dörzsöld be vele a péniszed, egyél diót és gyömbért, s igyál mellé mézes, sárgarépás szirupot”.

