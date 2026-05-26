Akár börtönnel is végződhet egy 15 éve tartó szomszédviszály a dél-angliai Urchfontban, miután egy nyugdíjas nő úgy zaklatta a szomszéd házaspárt, hogy járva hagyta a fűnyíróját, miközben azok vacsorapartit tartottak – számolt be az esetről a The Times.

Nem először bosszantotta a szomszédokat

A 68 éves, nyugdíjas Zoi Hayes – a bosszantó – és a 60 és 61 éves Peter és Corinne Rotherham – a bosszantottak – közötti viszálykodás nem előzmények nélküli. 2021-ben már távoltartási végzést adtak ki Hayes ellen, miután „megrongált egy szagosbükköny-virágot” Rotherhamék kertjében.

A végzés értelmében akkor megtiltották neki, hogy bármilyen módon zaklassa a házaspárt. Két évvel később azonban megszegte a végzést, ezért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Most pedig másodszor is beismerte a szabályszegést, miszerint tavaly júliusban szándékosan hagyta bekapcsolva a fűnyírót, hogy a zajjal „frusztrálja és idegesítse” szomszédait és nyolc vendégüket. A távoltartási végzés megszegése — ami a bíróság szerint zaklatásnak minősül — akár egy év szabadságvesztéssel is büntethető.

Nyilvánvaló, hogy nem jöttek ki egymással. Ő húsz évig lakott ott, és tizenöt évig éltek egymás mellett

– nyilatkozta a bíróságon a jogi védelmet ellátó Raymond Tan, akinek védence már januárban elköltözött a környékről.

Urchfont falu egyébként 2024-ben és 2025-ben is elnyerte Anglia Legjobban Karbantartott Faluja díját.

Kertből a hálószobába

„Nagyon kellemes este volt, olyan meleg volt, hogy kint ülhettünk. A jelenlévők többsége tudott róla és arról, milyen ember. Nem voltunk hangosak, csak beszélgettünk. Ittunk egy kicsit és tapasokat ettünk. Körülbelül fél órája lehettünk kint, amikor elindult a fűnyíró, és mondtam mindenkinek, hogy hamarosan vége lesz. Mondtam: ez a távoltartási végzés megszegése, és annyira dühös voltam, hogy hívni fogom a rendőrséget.” – nyilatkozta Mrs. Rotherham.

A Rotherham házaspár szerint korábban szerettek a kertben pihenni, a csirkéikkel foglalkozni és az almafákat gondozni. Később azonban már inkább a hálószobájukba húzódtak vissza, hogy elkerüljék problémás szomszédjukat.

Az ítélethirdetésre később kerül sor.