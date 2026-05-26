A vád szerint szervezett korrupciós kapcsolatrendszert működtetett a volt győri rendőrkapitány

„Egy bűncselekmény is sok, nekem rendőrként már az is túl van a tűréshatáron” – nyilatkozta Váczi Attila rendőrkapitányként még 2020 októberében. Az ügyészség azonban úgy látja: ő is bűncselekményt követett el. A vádirat szerint „egy vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetői a cégcsoport sikeres és eredményes működése érdekében szervezetten, korrupciós kapcsolatrendszert alakítottak ki két rendőri vezetővel. A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak” a korábbi városi rendőrkapitánynak és a volt megyei rendőrfőkapitány-helyettesnek – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség március 2-án.

A vádhatóság álláspontja szerint „a rendőri vezetők a hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe, biztosították szabálysértési- és büntetőeljárási ügyek iratainak jogosulatlan megismerését, valamint befolyást gyakoroltak hivatalos személyekre és gazdasági társaságokra a vagyonvédelmi cégcsoport érdekében”. A két volt rendőri vezetővel és a biztonsági cég felső vezetőivel szemben az ügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Váczi Attilára 12 év,

a másik rendőri vezetőre 10 év szabadságvesztést kért az ügyész a tárgyaláson.

A Patent cégcsoport igazgatósági elnökét, K. Róbertet pedig négy évre küldené börtönbe.

A cég vezetői közül még ketten kaphatnak letöltendőt, egyikük három és fél, a másikuk három évet. A cég több más vezető beosztású alkalmazottjára, valamint három alacsonyabb beosztású rendőrre, illetve Váczi Attila sógorára és sógornőjére felfüggesztett szabadságvesztést, a volt győri kapitány fiára pedig pénzbüntetést kértek. Az egykori hivatalos személyek pénzbüntetésre, a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes többszázezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat.

A 16 vádlott közül csak öten kaptak szót a mai előkészítő ülésen, a többiekre nem jutott idő, őket a jövő hétfőn folytatódó tárgyaláson hallgatják meg. Váczi részben – két enyhébb vádpontban –, B. Zsolt egykori rendőrezredes és a három Patent-vezető viszonyt egyáltalán nem ismerte el bűnösségét.