Nevet változtat az NB I – reagált az MLSZ

A 2024 tavaszán indult projekt révén az NB I 2025-26-os idénye már Fizz Liga névre hallgatott, azaz egyértelmű volt, hogy az OTP Csoport keddi bejelentése hatással lesz magyar bajnokságra is.

Kérdéssel fordultunk a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, hogy megtudjuk, milyen néven folytatja majd a liga.

„Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizz Liga lesz az NB I-es bajnokság hivatalos elnevezése. Az MLSZ által 2025-ben, az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tender győztese az OTP Bank Nyrt volt. Az MLSZ és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tender győztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása” – írta válaszában az MLSZ.