Nevet változtat az NB I – reagált az MLSZ

A bajnok ETO játékosai ünnepelnek a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án. Az ETO Győr FC nyerte a bajnokságot, miután 1-0-ra győzött a Kisvárda ellen.
Czeglédi Zsolt / MTI
Idén az ETO FC lett a magyar bajnok
2026. 05. 26. 17:03
Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését, ez pedig érint a magyar labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályát is.

A 2024 tavaszán indult projekt révén az NB I 2025-26-os idénye már Fizz Liga névre hallgatott, azaz egyértelmű volt, hogy az OTP Csoport keddi bejelentése hatással lesz magyar bajnokságra is.

Kérdéssel fordultunk a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, hogy megtudjuk, milyen néven folytatja majd a liga.

„Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizz Liga lesz az NB I-es bajnokság hivatalos elnevezése. Az MLSZ által 2025-ben, az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tender győztese az OTP Bank Nyrt volt. Az MLSZ és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tender győztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása” – írta válaszában az MLSZ.

Az NB I-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések, amint megegyezés születik, tájékoztatást adunk róla.

