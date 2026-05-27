Szőnyeg mellé esett, súlyosan megsérült az Eb-4. rúdugró

„Nehéz idők várnak rám. Súlyos sérülés és vége a szezonnak – további információkkal a következő napokban jelentkezem” – jelentette be a 31 éves sportoló az Instagramon, ahol videót is közzétett az esetről.

A videón az látható, hogy a Bad Bergzabern városközpontjában rendezett atlétikai versenyen 545 centis magassággal próbálkozott, de nem elég, hogy leverte a lécet, a szőnyeg helyett a földre zuhant.

Az alsó lábszárammal az aszfaltra, a felsőtestemmel csípőig pedig a szőnyegre zuhantam. Szerencsére a fejem nem sérült meg. Technikailag le sem tudom írni, mi volt a probléma. Hét év alatt ez az első alkalom, hogy ez történt velem

– mondta Blech a Siegener Zeitungnak.

„A bal térdem súlyosan megsérült, hogy mi a pontos diagnózis, azt a jövő héten bejelentem az Instagramon.”

A 32 éves sportoló egyéni legjobbját, 582 centit még 2023-ban, Leverkusenben ugrotta, fedett pályán 586-ig jutott egy 2021-es düsseldorfi viadalon.

Pályafutása legnagyobb sikerét 2023-24-ben érte el, előbb teremben, az isztambuli Eb-n lett negyedik (azonos eredménnyel, de több rontással, mint az előtte végző három versenyző), majd a római Európa-bajnokságon végzett a 6. helyen.