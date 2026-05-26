Költségvetési biztost nevez ki a kormány a közmédiához

Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban., Image: 1101047105, Fotó: Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 26. 22:42
Interjú Tarr Zoltánnal 2026. május 18-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumban., Image: 1101047105, Fotó: Varga Jennifer / 24.hu

Költségvetési biztost neveznek ki az MTVA-hoz és a médiahatósághoz, miután az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025-ös költségvetési beszámolóját, közölte Tarr Zoltán.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, súlyos aggályok vetődtek fel a közmédia gazdálkodásával és működésével kapcsolatban, ezért döntöttek a pénzügyminiszterrel közösen a költségvetési biztos kirendeléséről, aki felügyeli a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az MTVA működését egy feltehetően átmeneti időszakban, hogy ne kerüljön sor olyan kötelezettségvállalásra vagy bárminek az elidegenítésére, ami az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná.

Tarr a lapunknak adott, szombaton megjelent interjúban arról beszélt: feladatul kapta, hogy világítsa át az MTVA működését.

A közmédia átalakítása alapvetően két lépcsőben fog zajlani. Az egyik az, hogy a súlyos kiegyensúlyozatlanságot a lehető legrövidebb időn belül kezelni kell. A másik pedig, hogy a jelenlegi médiatörvényt át kell alakítani. (…) Május 31-ig még van egyfajta moratórium arra vonatkozóan, hogy a különböző nagy szervezetek, testületek, amelyek élén államilag kinevezett vezetés van, hogy is mondjam, önkritikát gyakorolhassanak. Hasonló elvárásunk van a közmédiával kapcsolatban

– jelentette ki.

