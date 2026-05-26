„Jeleztem Gulyás Gergelynek, hogy SMS-ben átküldöm neki a saját, 2010-es dicsérő mondatait” – Magyar Péter leírta, mit mondott a Parlamentben a Fidesz frakcióvezetőjének

Magyar Péter és Gulyás Gergely az Országgyűlés keddi ülésén, mikrofonon kívül is vitázott egymással, miután a miniszterelnök felszólalása után odament a Fidesz frakcióvezetőjéhez.

A kormányfő és Gulyás az őszödi beszéden és Tóth Gábor rendészeti államtitkár kinevezésén szólalkozott össze. Gulyás felszólalásában Magyar Pétertől megkérdezte, miért nevezte ki rendészeti államtitkárnak Tóth Gábor rendőr vezérőrnagyot, aki Gergényi Péter akkori budapesti főkapitány helyetteseként szerinte felelős a 2006-os rendőri túlkapásokért.

Magyar Péter válaszolni már nem tudott, mert a házelnöktől nem kapott szót, ezért odasétált Gulyáshoz, akinek arról kezdett el beszélni, hogy Tóth Gábor 2006-ban a BRFK bűnügyi helyettese volt, semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokban.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2007-ben a Fidesz megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak. Elmondtam továbbá, hogy maga Gulyás Gergely dicsérte meg Tóth Gábor munkáját 2010-ben a Parlamentben, amit jegyzőkönyvek bizonyítanak. Tóth Gábort soha (még a Fidesz-kormány alatt sem) marasztalták el a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán. Jeleztem Gulyás Gergelynek, hogy sms-ben átküldöm neki a saját 2010-es dícsérő mondatait Tóth Gábor munkájáról

– írta a Facebookon Magyar, hozzátéve, hogy „ezek az információk sem tartották vissza természetesen Gulyás Gergely párttársait, hogy az ülés során tovább hazudjanak Tóth Gábor államtitkárról.”

Magyar Péter a posztja végén hozzátette, Pintér Sándor a 2006-os események után közös céget alapított „a rendőri túlkapásokért valóban felelős” Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitánnyal.