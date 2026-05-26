Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát Nyíregyházánál – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden az MTI-vel. Az út 221-es kilométerénél egy kamion és egy személygépkocsi ütközött, a helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek.

Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Pákozd térségében – írja kedd este az Útinform. A helyszínelés idejére a forgalmat megállították, a torlódás közel 3 km-es. Azt javasolják, hogy aki teheti, Kápolnásnyéknél térjen le az autópályáról, és a Pákozd-Sukoró útvonalon haladjon a 7-es főútig.