II. Erzsébetnek még egy gyilkossági kísérlettel is szembe kellett néznie uralkodása utolsó éveiben

Noha volt idő, amikor a királynő népszerűsége megcsappanni látszott, II. Erzsébet személye sokak szemében egyet jelentett a monarchiával, lévén, hogy a brit társadalom túlnyomó többsége nem élt másik uralkodó hivatali ideje alatt.

Az annus horribilist és az azt követő, szintén kevésbé fényes évek után az érzéseit sokáig rejtegető királynő megnyílni látszott a népe előtt, ami jó hatással volt a népszerűségére a 2000-es években.

2012-ben került sor az uralkodásának 60. évét ünneplő gyémántjubileumra, melynek keretében II. Erzsébet és férje, Fülöp herceg jelentős körutazásra indultak az Egyesült Királyságban, gyerekeik és már felnőttkorú unokáik pedig a Nemzetközösség más államaiban tettek a nevükben királyi látogatásokat.

Ekkoriban kezdett világossá válni, hogy az illemtudásáról méltán híres uralkodótól a humor sem áll távol, még ha ezt hosszú éveken át nem kötötte is a nagy nyilvánosság orrára.