Sport

„Tízszer hánytam a második szett után” – pokoli hőséggel küzdenek a teniszezők a Roland Garroson

24.hu
2026. 05. 27. 03:33
Nem ilyen Roland Garrosról álmodott Tallon Griekspoor, a hollandok 29 éves teniszezője, aki pályafutása során először esett ki már az első fordulójában a párizsi verseny főtábláján.

Griekspoor szoros küzdelemben 7:6-ra megnyerte az első szettet az olasz Matteo Arnaldi ellen, de a második, harmadik és negyedik szett az ellenfeléé lett.

A holland játékos később azt mondta, a térdsérülése is zavarta kicsit, de akadt ennél súlyosabb problémája.

A második szett végén kezdtem rosszul érezni magam. A játszmát követően tízszer is hánytam

nyilatkozta a De Telegraafnak.

Azt azonban nem tudja, mi volt ennek az oka.

„Talán a hőség? Talán az étel? Fogalmam nincsen” – jegyezte meg. A 6:3-ra elvesztett második szett után kissé feljött, a harmadik játszmában még néhány szettlabdája is akadt, ám végül rövidítésben elveszítette, a negyedikben pedig már nem tudott megfelelő ellenállást kifejteni.

Több teniszezőt is láttam, akinek nehezen ment a játék a hőségben. Még Casper Ruud, a torna egyik legfittebb játékosa is teljesen kimerült. Ilyen hőmérsékletre és körülményekre nem mindig lehet felkészülni, főleg, amikor négy órán át küzd az ember ezen körülmények között

mondta a 6:7, 6:3, 7:6, 6:3-ra elbukott csata után.

