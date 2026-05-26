Majka a BL-döntősökről: A Real és a Bayern is jobban megérdemelte volna, hogy bekerüljön, mint ez a csiribiri rossz brigád

Szombaton a PSG és az Arsenal csap össze a Bajnokok Ligája döntőjében. A BL-meccseket Majka is követi, bevallása szerint pedig a mai napig képtelen meghatottság nélkül végignézi a mérkőzések felvezetését: a sorozat himnusza és a stadionokban látható koreográfia még mindig gyermeki rajongást vált ki belőle.

Minden alkalommal könnybe lábad a szemem, mert az egy nagyon jó élmény, az gyerekkorom óta egy olyan élmény, ami elkísér

– mondta az rtl.hu-nak a rapper, aki gyűlöli azokat az időszakokat, amikor nincs nemzetközi foci a televízióban.

Ami a szakmai elemzéseket illeti, Majka szerint jelenleg a Paris Saint-Germain emelkedik ki leginkább a mezőnyből, és miközben sokan a Bayern Münchent dicsérik, ő úgy véli, a londoniak mentálisan még nem nőttek fel a feladathoz. Meglátása szerint az utóbbi hetekben a csapat elvérzett, ezért nem tartja őket esélyesnek a végső győzelemre.

Nem elégedett a finalisták teljesítményével, szerinte az „igazi” döntőt a Bayern München és a Real Madrid összecsapása jelentette.

„Mindkét csapat, szerintem a Real is meg a Bayern is jobban megérdemelte volna, hogy a döntőbe kerüljön, mint ez a csiribiri rossz brigád.”

– jelentette ki a rapper.

Majka a legutóbbi Heti Hetesben elmondta, pénzzel fogadott arra, hogy Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnök tisztségéről: