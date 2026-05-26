Ételmérgezésben halhatott meg a Southampton korábbi csatára

Udoh 18 éves korában, 2023-ban szerződött a belga Royal Antwerp együtteséhez, ahol eleinte a klub második csapatában, a Young Redsben szerepelt, ahol 27 mérkőzésen 12 gólt szerzett. Az akkori edző, Mark van Bommel látott benne fantáziát, így felvitte a nagy csapatba, ahol a nigériai támadó 28 mérkőzésen lépett pályára és két gólpasszig jutott.

Met grote verslagenheid heeft RAFC kennisgenomen van het overlijden van oud-speler Victor Udoh (21). Victor streek in het seizoen 2023/2024 neer op de Bosuil, waar hij in zijn eerste seizoen bij de Young Reds twaalf keer wist te scoren in 21 wedstrijden. Dat seizoen maakte hij… pic.twitter.com/ISh3IPBgh3 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2026

Az Antwerp másfél évvel ezelőtt eladta a Southamptonnak, de fél év után távozott, és a most befejeződött szezont a cseh másodosztályú Dynamo Ceske Budejovice csapatában töltötte.

A fiatal csatárt hétfő reggel holtan találták egy barátokkal töltött esti program után a nigériai fővárosban, Abujában.

A kezdeti gyanú ételmérgezésre utal, bár a halál okát hivatalosan még nem erősítették meg.