Ételmérgezésben halhatott meg a Southampton korábbi csatára

Antwerp's Victor Udoh (L) and Oostende's Cederick Van Daele fight for the ball during the Belgian Cup semi-final football match between Royal Antwerp FC and KV Oostende (1b) in Antwerp on February 29, 2024.
Tom Goyvaerts / Belga / AFP
Victor Udoh (2004-2026)
2026. 05. 26. 21:25
Szomorú hír érkezett Nigériából: 21 éves korában váratlanul meghalt Victor Udoh, a Royal Antwerp és a Southampton korábbi játékosa.

Udoh 18 éves korában, 2023-ban szerződött a belga Royal Antwerp együtteséhez, ahol eleinte a klub második csapatában, a Young Redsben szerepelt, ahol 27 mérkőzésen 12 gólt szerzett. Az akkori edző, Mark van Bommel látott benne fantáziát, így felvitte a nagy csapatba, ahol a nigériai támadó 28 mérkőzésen lépett pályára és két gólpasszig jutott.

Az Antwerp másfél évvel ezelőtt eladta a Southamptonnak, de fél év után távozott, és a most befejeződött szezont a cseh másodosztályú Dynamo Ceske Budejovice csapatában töltötte.

A fiatal csatárt hétfő reggel holtan találták egy barátokkal töltött esti program után a nigériai fővárosban, Abujában.

A kezdeti gyanú ételmérgezésre utal, bár a halál okát hivatalosan még nem erősítették meg.

