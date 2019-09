640 kilométert futott a rajtig, hogy utána még lenyomjon egy versenyt

Az ultrafutók teljesítményét másképp nem nagyon lehet jellemezni, mint hogy emberfeletti. Egy átlagos hobbisportoló számára elképzelhetetlennek tűnik az, hogy lefusson 160 kilométert, miközben egy ultraversenyen ilyen távok is vannak, sőt, még nagyobbak is. A 35 éves Tony Russ még egy ilyen táv lefutásán is túltett azzal, hogy

a 2019-es Mogollon Monster előtt több, mint 640 kilométert tett meg csak a célig. Szandálban ráadásul.

Russ célja az volt, hogy több problémára is felhívja a figyelmet. Mivel a Mogollon Monstert Mexikóban rendezik, így az országban elharapódzott erőszakos bűncselekmények és az Egyesült Államokból érkező gyűlöletbeszéd ellen futott a többi közt. A terv az volt, hogy szeptember 3-án elindul, és naponta 80 kilométereket megtéve jut el az ultraverseny helyszínére, mindössze 13 nap alatt.

Ez többé-kevésbé sikerült is, bár épp a születésnapján került nehéz helyzetbe, egy kanyonban ugyanis elmért egy kanyart és eltévedt. Órákon át csak bolyongott, miközben kezdett rásötétedni.

Kifogytam a vízből, mindenhol óriási sziklák vettek körbe, én pedig nem vittem magammal fejlámpát. Azon gondolkodtam, micsoda születésnap, amikor azt vettem észre, hogy egy fénylő valami tart felém. Tudtam, hogy nem a csapatom, de akkor a férfi megszólított

– mesélte a Runners’s Worldnek Tony Russ, a férfi pedig egy ismerőse volt, aki két évvel korábban egy versenyen közösen részt vett, és most a szülinapi találkozójára érkezett, de mikor látta, ő nincs ott, elé ment, hogy megkeresse.

Ő volt aznap a védőangyalom.

Russ aztán elérte a Mogollon Monster rajtját, igaz ekkor eléggé fájt a lába, de az orvosa azt mondta, folytathatja a futást. Egy maartoni táv után még vezetett a több, mint száz induló között, majd fokozatosan esett vissza, nem meglepő módon elfáradt a versenyre. Gondolt egyet, aludt közben pár órát, ettől újra erőre kapott, végül 30 óra 31 perc és 6 másodperc alatt teljesítette a távot, a 35. lett.

Nem mellesleg az általa képviselt ügyek mindegyikében összegyűjtött legalább ezer dollárt.