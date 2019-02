A bokszmeccs közben szaltózott, majd kiütötte ellenfelét

Amerikában van egy amatőröknek kiírt bokszsorozat, a Rough N’ Rowdym ami sokkal inkább szól a show-műsorról, mint az ökölvívásról. Az ötödik gálát még októberben rendezték, de egy akkori, tulajdonképpen egészen szürreális jelenetet most ismét felkapott a net.

Egy meccs közbeni szaltót.

Brendan Kelly mutatta be, ő korábban indult az amerikai Ninja Warriorban is. Ezen az októberi meccsen már a bemutatásakor szaltózott egyet, majd valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag az első menet közben is, a közönség és a kommentátorok pedig imádták. Kelly aztán megnyerte a mérkőzést is, miután ellenfelét leléptették a második felvonásban.