Eltévedő futó, fáradó műláb és a legnagyobb magyar gatya – 2017-ben is jókat nevettünk

A sport szépségeihez tartozik, hogy igazából bármikor bármi megtörténhet. Az esetek 90%-ban azonban semmi extra nem történik, na de abban a 10%-ban aztán “elszabadul a pokol”. Ebből szemezgettünk néhány elképesztően vicces jelentet, amikor az izgalom, vagy az öröm, vagy a dekoncentráltság szórakoztató pillanatot teremtett.

Eltévedő akadályfutó

a londoni atlétikai világbajnokság női 3000 méteres akadályfutás döntőjében. Egy kenyai futó, Beatrice Chepkoech egyszerűen rossz irányba indult, úgy tűnt inkább megkerüli a vizesárkot. Az akadályt végül sikerrel vette, azonban jócskán lemaradt a mezőnytől a kapitális baki után. Mondanunk sem kell, ezek után labdába sem rúgott a pályán eltévedő kenyai…

Tévúton járó motoros

A velencei maratonon a felvezető rossz irányba fordult, ezért száz méteren át rossz úton vezette az élmezőny tagjait. Abdulahl Dawud, Gilbert Kipleting Chumba, Kipkemei Mutai és David Kiprono Metto is esélyesként indult a versenyen, ám a motorosnak hála legalább két percet buktak az idejükből, így lemondhattak a győzelemről – igaz Chumba végül így is negyedik lett. A kavarodásnak hála az olasz Eyob Faniel egyperces hátrányból hirtelen az élen találta magát, végül meg is nyerte a maratont.

Marouane Fellaini csodálatos fotója

Az európai Szuperkupa-döntőjében az Európa Liga és a Bajnokok Ligája győztese mérő össze erejét. Idén ez kiváltság a Manchester Unitedet és a Real Madridot illette, a találkozó során pedig alaposan fejbe lőtték az angolok középpályását, Marouane Fellainit. Ez önmagában még nem nagy szó, hiszen nem ritka eset a sportágban, csakhogy egy fotós a lehető legjobb pillanatban kattintott. ennek köszönhetően a labdarúgás egyik mesterművét alkodta meg. A meccset egyébként 2-1-re a Real Madrid nyerte meg.

Kozma Dominik gatyája

Sporttörténelmet írt a magyar 4 x 100-as férfi gyorsváltó a budapesti vizes világbajnokságon, miután óriási úszással világbajnoki bronzérmet nyert a Németh Nándor, Holoda Péter, Kozma Dominik, Bohus Richárd négyes. Az országos csúcsot is jelentő eredmény utáni örömmámorban a megszokottnál lazább stílusban nyilatkoztak a magyar úszók – sőt, Kozma szerint csak az marad talpon, akinek van valami a gatyájában, náluk pedig kevés embernek van nagyobb…

Ricciardo szellentése

Szintén meglehetősen gyerekes humorú jelenet volt, ugyanakkor roppant őszinte pillanat, amikor a Red Bull pilótája szokatlan kérdést tett föl a Szingapúri Nagydíj sajtótájékoztatóján. A futamon második helyen végző Daniel Ricciardo azzal kezdte ugyanis a verseny utáni interjút, hogy megkérdezte, szellenthet-e egyet, mert nagyon kínozza az inger. Miután ez megtörténik A futamgyőztes Lewis Hamilton és a dobogó legalsó fokán végző Valtteri Bottas is fuldoklik – főleg a nevetéstől. Utóbbi meg is jegyzi

Próbálok összeszedni magam, de ez a fickó itt jobbra most engedett el egy galambot…

Meghúzódott műláb

Karácsony előtt, december 23-án rendeztek jótékonysági focimeccset Brazíliában, ahol a Chapecoense-tragédiában elhunytak családtagjainak gyűjtöttek. A mérkőzésen pályára lépett a légi katasztrófa három túlélője: Neto, Alan Ruschel és a jobb lábán térde alatt protézist viselő Jakson Follmann is. Legutóbbi kimondottan jól érezte magát, az egész stadiont meg tudta nevettetni, amikor műlábához kapott és eljátszotta, mintha görcsöt kapna. Csillagos ötöst érdemelt a produkció.

Pénisz a Sport TV-ben (18+)

A Sport1 szakértője, Bencsics Márk követte el ezt a malacságot még márciusban, amikor egy jégkorong-mérkőzésen kialakult helzetet elemzett. az a mai napig vita tárgyát képzi, hogy szándékosan, vagy véletlenül, de elég egyértelműnek tűnik a helyzet. A jelenet bejárta a világhálót, a külföldiek teljesen értetlenül álltak a rajz előtt.