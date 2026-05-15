Egyetlen forint NKA-támogatást sem kaptak, megszűnik a Hitel folyóirat

Négy évtized után megszűnik a Hitel című folyóirat, miután a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) nem adott támogatást a lapnak. A döntésről a Hitel főszerkesztője, Papp Endre adott hírt a Facebookon.

Az NKA Anyanyelvi Kollégiuma egyetlen forinttal sem támogatta a Hitel folyóirat 2026-os kiadását. Döntésük következményeként kiadónk azonnali hatállyal megszüntette lapunk megjelentetését. Ezek a szomorú tények. A kollégiumi ítélkezők közvetlenül segítették elő az egyelőre felfoghatatlan véget. Névsoruk megtalálható az NKA honlapján. Abszurd, ami történt, mindenki számoljon el saját lelkiismeretével!

– írták a posztban. Az irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat néhai szerkesztője, Nagy Gáspár szerzeményével, a Békebeli kannibálok című versével búcsúztak.

A Hitel 1988-ban indult, korábbi főszerkesztője Csoóri Sándor volt, de munkatársai közé tartozott többek közt Esterházy Péter, Sütő András, Szécsi Margit, Nagy Gáspár, Orbán Ottó, Utassy József vagy Csurka István.

Az NKA-támogatásokkal kapcsolatos botrány akkor robbant ki, amikor Molnár Áron megosztotta: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával: az ezzel kapcsolatos adatok nem kerültek nyilvánosságra sem az NKA, sem az NKTK honlapján, holott ez a törvényi előírás. Az sem volt nyilvános, hogy kik döntöttek erről – az illetékesek neve április 27-én, négy nappal Molnár megszólalása után került fel az NKA honlapjára –, és a szakmán belül is alig tudtak a pályázat kiírásáról.

Azóta a botrány lavinaszerűen érte az NKA-t: azóta Bús Balázs lemondott az NKA-alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Később névvel és arccal is megszólalt Molnár forrása: Papp Gergely, az NKTK projektmenedzsere további részleteket osztott meg az ügyről.

Hankó Balázst, az NKA elnökét legutóbb az RTL kérdezte a 17 milliárdról, ám úgy tett, mintha nem értené a kérdést.