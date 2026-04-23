Molnár Áron állami kifizetőhelyről beszélt: Tóth Gabiék, Gáspár Győző és Dopeman is kedvezményezettek voltak

Állami „kifizetőhelyről” beszélt Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora csütörtöki adásában. Mint elmondta, 17 milliárd forintról van szó, amit a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) osztott ki kulturális támogatásként 790 jogi személynek. Ezeket törvénybe foglalt módon az NKA honlapján meg kell jeleníteni.

„2025-ben számos olyan döntés született az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által, amelyek kifejezetten a választás előtt kerültek megítélésre. A minisztérium egyedileg értesítette ezeket a jogi személyeket, hogy az NKTK-hoz nyújtsanak be kérelmet, ami egyébként magánszemélyek esetében általában 5 millió forint. Ezek a döntések nem kerültek nyilvánosságra sem az NKA, sem NKTK honlapján, pedig ez törvényi előírás” – fejtette ki Molnár, hozzátéve: több ezer támogatás nem lett nyilvánosságra hozva.

Egyedi elbírálásban részesültek, és külön értesítették őket ezekről. Ezek a pénzek adófizetői pénzek, a kultúra támogatására fordítandó pénzek. Csak ennél a történetnél 17 milliárd forintról beszélünk

– emelte ki a színész.

Molnár Áron felhívta a figyelmet, hogy az Országos Támogatási Rendszerbe bekerültek ezek a támogatások, és az ott lévő adatok nyilvánosan lekérdezhetők a Közpénzügyi Portálon.

Tóth Gabi, Gáspár Győző és Pataky Attila is kapott támogatást

Néhány nevet is felolvasott a listáról, Molnár őket említette név szerint:

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence közös cége 9 millió forintot kapott (a cég jelenleg végrehajtás alatt áll), illetve az énekesnő magánszemélyként kapott 5 millió forintot.

és párja, közös cége 9 millió forintot kapott (a cég jelenleg végrehajtás alatt áll), illetve az énekesnő magánszemélyként kapott 5 millió forintot. 5 millió forintos egyedi támogatást kapott Gáspár Győző ,

, Pityinger László , azaz Dopeman ,

, azaz , Zalatnay Sarolta

és az Edda összes tagja.

Pataky Attila cége 150 millió forintot kapott.

cége 150 millió forintot kapott. G.w.M is kapott a pénzből, amiből Molnár szerint a többi között egy aranymajmot vásárolt.

Ezeket a brutális mennyiségű pénzeket valószínűleg kampánycélokra kapták, mert ugye elszámolni nem nagyon kell velük, szépen el tudják sinkófálni, nem volt nyilvános a pályázat, egyedi megkeresésről beszélünk. Az, hogy a pályázat nem nyilvános, törvényellenes. A kuratóriumi tagok nem nyilvánosak, ami ugyanúgy törvényellenes

– jelentette ki Molnár Áron, aki úgy véli, a kuratóriumi tagok között feltehetően fideszes politikusok voltak. Azt is elárulta, hogy a táblázatban szerepel, hogy támogatások kiosztásához Hankó Balázs, a távozó kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterének hozzájárulása kellett.

Kiemelte továbbá: ez csak egy kifizetőhely, de több is volt. Szerinte ezeket mind át kell vizsgálni, hogy kiderüljön, kik jutottak ilyen módon támogatáshoz, és mire költötték el az így kapott pénzt.

