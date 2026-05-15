Becsődölt egy magyar utazási iroda, a károsultak száma meghaladhatja a kétszázat

A Travel Teachers Kft. ügyvezetője és tulajdonosa a minap e-mailben értesítette az érintett utasokat arról, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala a cég utazásszervezői tevékenységi engedélyét 2026. április 30. napjával visszavonta, így az érintett utazási iroda ezt követően az utazásszervezői tevékenységet jogszerűen nem folytathatta tovább – írja az Utazómajom.

A kialakult helyzetet az ügyvezető többek között azzal magyarázza, hogy a cég szakmai vezetője 2026. március 24. napjától már nem állt rendelkezésre, ami az utazásszervezői működés egyik kötelező feltétele. Ezzel párhuzamosan az utazási iroda forgalma jelentősen növekedett, ami miatt szükségessé vált a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték megemelése. Az Utazómajomhoz eljuttatott közlemény szerint olyan további pénzügyi feltételek kerültek előírásra a biztosítás fenntartásához, amelyek teljesítése a kialakult körülmények között már nem volt vállalható és reálisan nem volt biztosítható.

Az utazások szervezése és lebonyolítása folyamatosan zajlott, és a jövőbeni utak előkészítése is megtörtént. Számos esetben a repülőjegyek már megvásárlásra kerültek, a szállások lefoglalása és kifizetése megtörtént, valamint a partnerek részére is teljesítések történtek annak érdekében, hogy az utak a megszokott színvonalon valósulhassanak meg. A közlemény szerint azonban a közösségi médiában és az internetes felületeken rövid idő alatt olyan lejárató és pánikkeltő folyamat indult el, amely rendkívül súlyos bizalomvesztést eredményezett.

A kialakult pánikhangulat következtében tömegesen és egy időben érkeztek a visszatérítési igények, ami a társaság likviditását rendkívüli módon megterhelte.

Mi lesz a károsultakkal?

A megkötött utazási szerződésekkel és a befizetésekkel kapcsolatos dokumentáció a hatóság részére átadásra kerül, amely jogosult azt továbbítani az Európai Utazási Biztosító Zrt. részére – jelezte a cég. Ugyanakkor az EUB honlapján olvasható közlemény szerint Budapest Főváros Kormányhivatala az EUB részére nem adott hozzájárulást a visszatérítésekre, ezért a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége jelenleg nem áll fenn. A Travel Teachers Kft-vel kötött utazási szerződéssel kapcsolatos szolgáltatási igénnyel, kérik, forduljanak közvetlenül a Travel Teachers Kft.-hez.

A károsultak kérésére a kormányhivatal megerősítette, hogy hivatalos bejelentés 2026.05.14, 13:32-ig nem érkezett K. Katalin ügyvezetőtől.

Jelenleg tehát a Travel Teachers Kft. ügyvezetője szerint a kártalanítási és ügyintézési folyamat a továbbiakban a hatóság és az Európai Utazási Biztosító Zrt. koordinációjában történik, ugyanakkor a biztosító jelenleg a Kormányhivatal hozzájárulása nélkül nem tud segíteni.

Egy károsult a Kormányhivataltól azt a választ kapta, hogy nem rendelkeznek olyan információval, hogy a Travel Teacher Kft. ne lenne képes visszafizetni az utazási irodai jogosultság hiányában nem teljesíthető utakra befizetett előlegeket és részvételi díjakat, tehát a biztosító társaság kártérítési szerepköre, továbbá a Kormányhivatal eljárási/intézkedési szerepköre jelenleg nem merül föl. A Travel Teachers panaszosok Facebook-csoport már több mint kétszáz, egészen pontosan 218 tagot számlál, míg egy másik zárt csoportban 56-an vannak. Az utazási iroda honlapja jelenleg karbantartás alatt van.