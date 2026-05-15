Továbbra is titkolná az állami hadiipari cégek adásvételi szerződéseit az állami N7 Holding

Az Orbán-kormány 2025-ben 72 milliárd forintos áron adta el a 4iG-nek az állami tulajdonú hadiipari cégek java részét, ám az üzlet részleteit titokban tartották. A bíróság nemrég kimondta, hogy ki kell adni a szerződéseket, csakhogy a kiszervezést végző állami vállalat, az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt – már a kormányváltás ideje alatt – fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélet ellen, vagyis továbbra is azt próbálja elérni, hogy ne kerülhessenek nyilvánosságra a NER-es céggel kötött megállapodás részletei.

A vevő, a 4iG űrkutatási cége, a 4iG SDT kényelmes helyzetben volt a hadiipari vagyon felvásárlásánál, a tranzakciót ugyanis nem előzte meg versenyeztetési eljárás, és utóbb kiderült az is, hogy az állam titokban közpénztízmilliárdokat adott a 4iG-t jegyző Jászai Gellért által tulajdonolt magántőkealapoknak. Vagyis az állam az adófizetők pénzéből támogatta meg a 4iG-t, a cég pedig javarészt az állami pénzből fizette ki az állami tulajdonú cégek vételárát.

Az ügylet elején az N7 Holding Zrt. több, védelmi ipari vállalatban meglévő részesedését apportálta egy újonnan létrehozott cégbe, a hasonló nevű N7 Defence Holdingba.