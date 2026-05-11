Hankóék botránypénze: 160 millió jutott olyan szervezeteknek, amelyeknek a tagjai ukrán zászlóval kampányoltak Orbánéknak

Bodnár Boglárka / MTI
Hankó Balázs 2026. április 7-én Gödöllőn.
admin Nagy Gergely Miklós
2026. 05. 11. 06:00
Nógrád megye mindkét választókerületében döntő részben olyan szervezetek jutottak jelentős pénzekhez az NKA-keretből, melyek egyértelműen a Fideszhez köthetők. Az egyik támogatott mögött egy olyan médiavállalkozó áll, aki folyamatosan támadta azt a tiszás jelöltet, akivel szemben a fideszes Balla Mihály végül alig több mint kétszáz szavazattal győzött. A Városi Civil Alapból támogatásaival együtt 160 millió forint jutott olyan szervezeteknek is, melynek tagjai a Fidesz ukrán zászlós műveletében tűntek fel.

Hetek óta tart a fideszes Hankó Balázs által miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztása körüli botrány, amelynek több részletével mi is foglalkoztunk. Most egy eddig nem tárgyalt területet emelünk ki, ami rávilágít, hogy az eredetileg kulturális támogatásra dedikált pénzeket politikai célokra használták.

A kiemelt kollégiumi, 790184-es kódszámú támogatásokról lesz szó, melyeket például közösségépítő eseményekre lehetett kapni, de jutott belőlük mindenféle rendezvényre. Ezeket a támogatásokat a K-Monitor ismertette választókerületi bontásban, rámutatva arra, hogy majdnem minden körzetre épp 100 millió forint jutott.

Lássuk először két választókerület példáján, kik gyűjtötték be ezeket!

Ezek közül a salgótarjáni ráadásul csatatérkörzetünk volt, ahol azt láttuk, nagy szüksége lenne támogatásra a leszakadó rétegeknek, miközben Becsó Zsolt óriási fejlődésről beszélt a számára vereséggel végződő választás előtt.

Ukrán zászlóval várták a Tisza Párt vezető politikusát

