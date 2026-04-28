Bús Balázs lemondott a Nemzeti Kulturális Alap alelnöki posztjáról

Varga Jennifer / 24.hu
Ferencz Orsolyával a 2024-es Békemeneten.
2026. 04. 28. 12:53
Varga Jennifer / 24.hu
Ferencz Orsolyával a 2024-es Békemeneten.
Az ok a múlt héten indult botrány, ami szerint az NKA tulajdonképpen állami kifizetőhelyként működött.

Feljelentés indult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) ellen a választás előtt kiosztott kulturális támogatások miatt – írtuk meg korábban, hiszen a szervezet a kampányidőszakban 17 milliárdot osztott ki a Fidesz holdudvarában, milliókhoz juttatva Tóth Gabit, Dopemant, Pataky Attilát, illetve egy sor másik, a kampányba is beszálló vagy a leköszönő kormányt nyíltan támogató szereplőt.

Az ügy az NKA-t is megrázta, hiszen az NKA alelnöke, Bús Balázs most lemondott a posztjáról – írja a HVG.

Az NKA alelnökeként először 2021 és 2024 között, majd egy rövid szünet – egy önkormányzati választási vereség – után egészen mostanáig aktív, tizenhárom éven át Óbudát irányító Bús a pénzek kiosztásának módjáról, valamint a kedvezményezettekről semmit sem nyilatkozott a lapnak.

