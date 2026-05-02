Vidnyányszky Attila is lemondott az NKA bizottsági tagságáról

Újabb bizottsági tag távozott az Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány miatt: Vidnyánszky Attila is lemondott bizottságbeli helyéről.

A Nemzeti Színház igazgatója az ATV Híradójának erősítette meg, hogy benyújtotta lemondását, illetve hozzátette, már napokkal ezelőtt távozott a bizottságból.

Ezzel követte Bús Balázst, az NKA alelnökét, aki kedden mondott le, ezt követően többen is távoztak a bizottsági tagok közül: Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és a Hagyományok Házát vezető Both Miklós is.

Az NKA körüli botrány akkor robbant ki, amikor Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorában megosztotta: az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. A Független Előadó-művészeti Szövetség feljelentést tett az ügyben, az NKA pedig szakmai és pénzügyi beszámolót kért be a támogatottjaitól. Molnár a szervezet elnökét, Hankó Balázst is lemondásra szólította fel – Vidnyánszkyval együtt. Molnár szombaton belsős NKA-s levelezést hozott nyilvánosságra.

