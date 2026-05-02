Vidnyányszky Attila is lemondott az NKA bizottsági tagságáról

Vidnyánszky Attila, nka
Farkas Norbert / 24.hu
Vidnyánszky Attila Kiskőrösön 2023. március 15-én a Petőfi Sándor téren.
2026. 05. 02. 17:39
Vidnyánszky Attila, nka
Farkas Norbert / 24.hu
Vidnyánszky Attila Kiskőrösön 2023. március 15-én a Petőfi Sándor téren.
Sorra mondanak le a pénzosztási botrányba keveredett Nemzeti Kulturális Alap bizottságának tagjai.

Újabb bizottsági tag távozott az Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány miatt: Vidnyánszky Attila is lemondott bizottságbeli helyéről.

A Nemzeti Színház igazgatója az ATV Híradójának erősítette meg, hogy benyújtotta lemondását, illetve hozzátette, már napokkal ezelőtt távozott a bizottságból.

Ezzel követte Bús Balázst, az NKA alelnökét, aki kedden mondott le, ezt követően többen is távoztak a bizottsági tagok közül: Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és a Hagyományok Házát vezető Both Miklós is.

Az NKA körüli botrány akkor robbant ki, amikor Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorában megosztotta: az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. A Független Előadó-művészeti Szövetség feljelentést tett az ügyben, az NKA pedig szakmai és pénzügyi beszámolót kért be a támogatottjaitól. Molnár a szervezet elnökét, Hankó Balázst is lemondásra szólította fel – Vidnyánszkyval együtt. Molnár szombaton belsős NKA-s levelezést hozott nyilvánosságra.

Az NKA-botrányról itt írtunk bővebben:

Czutor Zoltán az NKA-támogatásokról: A nyilvános kollégium volt a látványpékség, a háttérben meg tízszer annyit szétosztottak a csókosoknak
A szakma által sem ismert kollégium milliárdos nagyságrendben osztott szét kulturális támogatás címszó alatt pénzeket, amelyekből bőséggel kaptak olyan kormányközeli előadók, mint Tóth Gabi, Dopeman és Kis Grófo.

Majka az NKA-botrányról: Ezek az ostoba barmok azt se látták, hogy az ő pofájukat használták fel arra, hogy mások tovább gazdagodjanak
Magyar: Radnai Márkot és Rost Andreát kormánybiztosnak kértem fel
Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot”
Kvíz: Denzel Washington filmjeiből mindenki látott már egyet – ki tud ezekről a legtöbbet?
Rablóbandákat szabadítottak Magyarországra az oszmánok
