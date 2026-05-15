„Nincs két erdélyi társadalom” – Kelemen Hunor arról beszélt, milyen számukra a jó magyar kormány

Czeglédi Zsolt / MTI
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke beszédet mond Orbán Viktor országjárásának debreceni állomásán, a Dósa Nándor téren 2026. április 9-én.
Rugli Tamás
2026. 05. 15. 13:57
Úgy látja, erős érzelmek játszódnak le az emberekben, és az RMDSZ-nek mindenkit meg kell hallgatnia.

Bármi is történjen a budapesti politikában, az erdélyi magyarságnak az a jó, ha olyan kormány van az anyaországban, amelyre az erdélyi magyarok támaszkodhatnak – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pénteken Kolozsváron, a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) ülésén.

Kelemen az erdélyi érdekvédelmi szervezet „miniparlamentjének” tartott SZKT-ülésén tartott politikai beszámolójában kitért a magyarországi választások utáni helyzetre is. Mint fogalmazott, az erdélyi magyarok között sokan vannak olyanok, akik csalódtak az eredményben, míg vannak olyanok is, akik örülnek a kormányváltásnak. Úgy látja, erős érzelmek játszódnak le az emberekben, és az RMDSZ-nek mindenkit meg kell hallgatni.

Nincs két erdélyi magyar társadalom, mindkét felet meg kell érteni

– mondta a szövetségi elnök. Majd kijelentette: a Magyar Péter miniszterelnökkel tartott találkozó után azt tudja mondani, hogy az RMDSZ kölcsönös tiszteletre, kölcsönös párbeszédre épülő kapcsolatot tud kialakítani az új magyar kormánnyal.

