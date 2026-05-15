Videóhíváson keresztül mentette meg a mentésirányító egy születő baba életét

admin Rugli Tamás
2026. 05. 15. 11:50
A mentésirányító a kameraképnek köszönhetően tudta megállapítani, hogy a köldökzsinór hosszan előesett, ami a baba számára közvetlen életveszélyt jelentett.

Videóhívás segítségével sikerült megmenteni egy kisbaba életét – adta hírül az Országos Mentőszolgálat csütörtök délután a Facebook-oldalán.

Mint írták, csütörtökön egy Pest vármegyei településen erős fájásokra ébredt egy kismama, nem sokkal később pedig a magzatvíz is szivárogni kezdett. A nő és párja tárcsázták a mentőket, ezt követően a mentésirányító az apa segítségével videókapcsolatot létesített, ennek köszönhetően „azonnal megállapította, hogy a köldökzsinór hosszan előesett, ami a baba számára közvetlen életveszélyt jelentett”.

A mentésirányító bajtársnőnk mentőegységeket riasztott, és közben azonnal megkezdte a telefonos segítségnyújtást, aminek elsődleges célja a köldökzsinór vérkeringésének felszabadítása és így az anyaméhen belül életveszélyben lévő magzat megmentése volt. A megfelelő testhelyzet kialakítása, a köldökzsinór összenyomástól való védelme, majd a helyszínre érkező egységek gyógyszeres beavatkozásai sikerhez vezettek, az anyukát a szülőszoba értesítését követően kórházba szállították, ahol már felkészülten várták őket, és perceken belül császármetszéssel világra segítették a család első gyermekét

– jelezte a Mentőszolgálat, hogy a dolog szerencsés véget ért.

