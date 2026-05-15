Hankó Balázs 261,7 milliárd forintot adott volna Krausz Ferenc alapítványának

Alig két hónappal a választások előtt kötött finanszírozási szerződést a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium az Élvonal Alapítvánnyal, amelyet a Fidesszel jó viszonyt ápoló Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít, kuratóriumi elnökként. Ennek összegét eddig titkolták, de a Magyar Hang most közérdekű adatigénylés révén megszerezte: ezek szerint 2031 végéig összesen 261,7 milliárd forintot fizet a tárca az alapítványnak, ebből idén április végéig már 22,4 milliárdot ki is fizettek. Emellett évi 400 millió forintos, inflációkövető működési támogatásban is részesül az alapítvány.

„Az alapítvány vállalja, hogy legalább 25 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozzon létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki” – válaszolt az alapítvány a lapnak, arra, hogy mire költik a támogatást.

Az alapítványt tavaly novemberben hozták létre, mégpedig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) formájában. Ezeket a képződményeket (amelyekbe korábban háromezer milliárd forintos vagyont pakoltak át) szüntetné meg a Tisza-kormány az ígéretei szerint.

Hankó Balázs nemcsak Krausz alapítványával volt bőkezű, hanem a fideszes holdudvarral és celebekkel, amikor a Nemzeti Kulturális Alapból kellett támogatásokat osztogatnia.