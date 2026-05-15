Rengeteg eső jön a hétvégén: mutatjuk, hol és mennyi várható

Végre kiadósabb mennyiségű csapadékra van kilátás a hétvégén, amire már óriási szüksége volt a földeknek. A hétvégi időjárás tehát inkább a szomjazó szántóknak kedvez, mint a szabadtéri programoknak – írja a Kiderül.

Az előrejelzés szerint pénteken délelőtt több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen, akár több hullámban – legkisebb eséllyel az északkeleti csücsökben és a délkeleti tájakon – várható zápor, zivatar. A délies szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű – északnyugaton lesz a leghűvösebb.

Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat, ami jelentős csapadékot hoz.

A hétvége első napján többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, és délutántól a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon már csökkenhet a felhőzet.