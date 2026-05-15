Havasi Bertalan: A Fidesznek most harcolnia kellene, még a miniszteri végkielégítésekért is

Havasi Bertalan helyettes államtitkár, Orbán Viktor miniszterelnök korábbi sajtófőnöke és bizalmasa éppen a Miniszterelnöki Kabinetiroda előtt kolbászolt nem sokkal Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatója előtt, a hvg.hu riportere kiszúrta, így ki is fejthette gondolatait a kormányváltásról.

Havasinak még nem szűnt meg a munkaviszonya, de elmondása szerint állást keres. Kifejtette, hogy nem szeretne dolgozni Magyar Péter alatt (erre Orbán közeli munkatársaként esélye sem lenne – a szerk.), de nem tervez felmondani, mivel nincs más állásajánlata, így, ha ki akarják rúgni, akkor fizessék ki neki a végkielégítését.

Ő maga nem ért egyet azzal, hogy a leköszönő miniszterek Magyar Péter miatt lemondanak a végkielégítésükről. „A Fidesznek most harcolnia kéne ahelyett, hogy hagyják, hogy napi ötször felmossák velük a padlót” – mondta a lapnak. Havasi egyébként szívesen dolgozna a pártban, de, ha ez nem jön össze, megpróbál a piacon elhelyezkedni.

Havasi egyébként tagadta, hogy luxuskörülmények lettek volna a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében, szerinte a minisztériumok általában így néznek ki szerte a világon.