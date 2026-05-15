„Sátorba se költözhettem” – Pintér Sándor a fényűző minisztériumról a kormányzati átadás-átvételen

Videót tett közzé Magyar Péter a Facebook-oldalán a csütörtöki kormányzati átadás-átvételről, amelyen az látható, hogy a hivatalba lépő miniszterelnök kiosztja a leköszönő kormány minisztereit.

„Szégyelljék magukat. Szégyelljék magukat, amilyen helyzetbe hozták az országot, amilyen állapotban adják át az országot” – vetette oda Magyar a sorban egymás mellett ülő volt minisztereknek, kiemelve, hogy azok az utolsó hónapokban, amikor már reálisan látni lehetett, hogy a Fidesz-kormány nem folytathatja a kormányzást a választás után, „akkor az volt a legfontosabb, hogy utána még száz- és ezermilliárdos szerződéseket kössenek”. Ezen a ponton külön kiemelte Szalay-Bobrobniczky Kristóf volt honvédlemi minisztert, aki egybillió forint értékű keretszerződést írt alá tárcavezetőként a 4iG-vel a választás előtt.

Rogánnak lettek volna megjegyzései

Rogán Antalnak külön gratulált Magyar a minisztériumában kialakított szivarszobához, mire az egykori propagandaminisztert azt mondta kínjában nevetve: „Lenne megjegyzésem, de inkább hagyjuk.” Amikor az adminisztrációhoz szükséges jegyzőkönyvet írták, a miniszterelnök közölte Rogánnal, hogy fog az még máshol is készülni az esetében.

Szintén elhangzik a videóban az a tegnapi hír, mely szerint a Fidesz leköszönő miniszterei egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket. Ezt Gulyás Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezetője jelentette be csütörtökön, azt követően, hogy egy nappal korábban Magyar Péter Ópusztaszeren kijelentette, hogy a fideszes miniszterek nem fogják megkapni az illetményüket. Magyar az átadás-átvétel során közölte, hogy tudomásul vette a felajánlást, de előzetesen részletes tájékoztatást kér majd arra vonatkozóan, hogy a pénz tényleg Kárpátaljára megy, nem Rogán vagy Lázár János zsebébe, nem biztos benne, hogy utána ez a pénz tényleg odaérne a gyermekotthonhoz. Emellett a távozó államtitkárokat is felszólította Magyar, hogy nyilatkozzanak arról, kinek ajánlják fel a végkielégítésüket, amennyiben arra igényt tartanak.

Pintér vizsgálatot kért saját maga ellen

Pintér Sándor szólásra jelentkezett, és közölte Magyar Péterrel, hogy vizsgálatot kér saját maga, illetve a Belügyminisztérium ellen, mert úgy érzi, neki semmi miatt nincs oka szégyenkezni. A miniszterelnök közölte, hogy teljesítik Pintér kérését, a többiek pedig kérés nélkül is részesülni fognak ugyanebben.

Magyar visszakérdezett Pintérnél: a vizsgálat csak a büntetőjogi felelősségére terjedjen ki, vagy feltárják annak a visszásságait is, hogy a Belügyminisztérium épülete a luxusban fürdött, miközben az alá tartozó egészségügyben például előfordult, hogy a betegeknek kellett magukkal vécépapírt vinni a kórházba. Ezen elvitatkoztak néhány pillanatig, majd Pintér azzal igyekezett lezárni a témát: