Százéves édesapjával volt otthon, amikor a rablók bemásztak a fürdőszobája ablakán, majd fojtogatni kezdték

Hamarosan vádat emelhetnek azzal a két huszonéves férfival szemben, akik tavaly nyáron kétszer raboltak ki egy idős apját ápoló férfit Nógrádkövesden.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 24 éves csitári férfi és 22 éves nógrádmarcali társa a fürdőszobaablakon át jutott be a házba, ahol egy 64 éves férfi élt 100 éves, magatehetetlen, fekvőbeteg édesapjával. Falhoz szorították a meglepett, fiatalabb férfit, majd egyikük fojtogatni kezdte, és pénzt követeltek tőle. Ennek hatására a rablók 100 ezer forintot szereztek, majd elszaladtak.

Kétszer rabolták ki

A rendőrök a galgagutai vasútállomáson fogták el őket. A 64 éves áldozat felismerte az egyik támadóban azt a férfit, aki augusztus 16-án délután tört be hozzá, és „Pénzt vagy életet!” felkiáltással kirabolták a társaival. Az akkori zsákmányuk 200 ezer forint volt.

A csoportosan elkövetett rablás bűntettével gyanúsított férfiakat őrizetbe vették és letartóztatták. A rendőrség lezárta az ügyet, és vádemelési javaslattal továbbította az ügyészség felé.