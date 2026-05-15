„Helyes” – így kommentálta Gulyás Gergely Magyar Péterék Karmelitánál tett bejelentését

Pénteken ismét a Karmelitánál szólalt meg Magyar Péter: a miniszterelnök a sajtó képviselőinek jelenlétében, két minisztere, Vitézy Dávid és Pósfai Gábor társaságában állt neki elbontani az egykori kolostort körbe vevő kordonokat. Ezeket még korábban a Fidesz-kormány utasítására helyezték ki, hogy aztán éveken keresztül ne mehessen be senki az elzárt területekre a kormánytagokon és illetékeseken kívül. Pedig a kordon mögött impozáns luxust találhatott, aki arra tévedt, ahogy azt a miniszterelnök a héten részletesen be is mutatta.

A Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely, aki a NER idején tagja volt a kiváltságosoknak, akik a Karmelitába beléphettek, és soha nem is igyekezett felemelni a szavát a kordonozás ellen, most egy helyeslő Facebook-poszttal jelentkezett. Igaz, nem konkrétan a kordonbontással értett egyet, hanem azzal, hogy Magyar Péterék befejezik a várnegyedben esedékes beruházásokat, mint azt a miniszterelnök a sajtótájékoztatóján említette.

Helyes, hogy az új kormány befejezi a Hauszmann Program keretében a várnegyed történelmi rekonstrukcióját. A második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a »Merjünk kicsik lenni« sok évtizedes politikai gondolkodása után

– írta Gulyás, aki a posztjához ezzel együtt egy olyan képet mellékelt, amelyen Magyar, Vitézy és Pósfai épp arrébb visznek egy kerítéselemet.

Magyar Péter a Karmelitánál bejelentette azt is, hogy megnyitják az érdeklődők előtt a kolostort, ahogy Rogán Antal egykori minisztériumának nem különben fényűző székhelyét is. Utóbbinak viszont csak néhány egységét, hiszen idő közben itt kezdi meg működését a Tisza-kormány Szociális és Gyermekvédelmi Minisztériuma.

Az előttünk álló hétvégén esedékes Karmelita-túrák összes lehetséges időpontját lefoglalták azóta az érdeklődők, Magyar azt mondta, hamarosan a többi hétvégére is lehet majd foglalni.