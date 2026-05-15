Napokig bolyongott étlen-szomjan egy ötéves kisfiú

admin Kolontár Krisztián
2026. 05. 15. 07:29

Napokig bolyongott étlen-szomjan egy ötéves gyerek a romániai Alsósebes környékén. A Maszol beszámolója szerint a kisfiú édesapja a villanypásztort javította, mikor eltűnt mellőle a gyermek.

A kicsi eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, a keresés azonnal megkezdődött. A gyermeket több mint 450 ember kereste. A kisfiút végül egy erdős területen találták meg három nappal később, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahonnan elkószált.

A gyermeket végül a Belügyminisztérium Légiforgalmi Főfelügyelősége helikopterének hőkamerája segítségével észlelték.

A kisfiú egészségi állapota stabil. A helyszíni orvosi kezelés után, további kezelés céljából, kórházba vitték.

